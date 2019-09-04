ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epindou договорились о создании национального магазина российских продовольственных товаров, который откроется на интернет-площадке Tmall Food & Fresh, говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Соответствующее соглашение подписали старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников и гендиректор Epindou Тао Ша в рамках Восточного экономического форума

Tmall Food & Fresh — продовольственный сегмент интернет-площадки Tmall, которая входит в Alibaba Group. Предполагается, что магазин станет площадкой, где производители смогут разместить свои товары, избежав процесса открытия собственного магазина. Оператором магазина станет Epindou.

"РЭЦ и Epindou будут совместно прорабатывать маркетинговую стратегию магазина, критерии для участия, отбирать компании, чья продукция окажется на виртуальной полке. До конца года предполагается запустить работу магазина и разместить в нем продукцию не менее десяти российских производителей", — сказал Кожевников, слова которого приводятся в сообщении.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.