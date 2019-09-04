ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Ставки по депозитам в РФ будут снижаться, и россияне будут больше внимания обращать на инвестиционные продукты, полагает председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Когда мы говорим о длинных дешевых деньгах, я бы отметил, что даже на территории России, вопреки общему представлению, деньги свободные есть", — сказал он, выступая на сессии "Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас население держит сейчас на счетах в банковской системе порядка 29 триллионов рублей, и ставки снижаются, ставки будут снижаться, стучу по дереву от каких-то внешних негативных и неожиданных событий", — продолжил Задорнов.

По его словам, российское население впервые осознает, что в банковской системе ставки по депозитам могут быть и 4%, и 5%. "Как это происходило во многих странах, здесь меняется инвестиционное поведение широких социальных слоев… ясно, что российский гражданин, который в основном привык либо жилье покупать как инвестиционное вложение, либо хранить деньги в банках, будет уделять все больше внимания инвестиционным продуктам и инвестициям", — считает Задорнов.

По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась до 6,8% с 6,82% в первой декаде августа, а ещё в середине июля этот показатель составлял 7,12%. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.