МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром, частично отыгрывая падение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38%, до 58,47 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52%, до 54,22 доллара за баррель.

В среду на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после того, как днем ранее падение цен достигало 4%. Причиной для такой динамики стали внешнеторговые риски и макростатистика из США. По мнению партнера Again Capital Джона Килдуффа (John Kilduff), чье мнение приводит агентство Рейтер, ухудшающиеся статданные продолжают оказывать давление на перспективы роста спроса на нефть.

Поддержку рынку в среду оказывают ожидания данных о запасах нефти в США за минувшую неделю. Еженедельная статистика Американского института нефти (API) будет опубликована в ночь на четверг, а аналогичные данные минэнерго США выйдут в четверг вечером. Аналитики прогнозируют снижение показателя ещё на 2 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов.