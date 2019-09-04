МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рост гонконгского индекса Hang Seng ускорился до 3,3% на фоне новостей о том, что власти Гонконга намерены полностью отказаться от поправок к закону об экстрадиции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.04 мск гонконгский Hang Seng Index рос на 3,31%, до 25372,24 пункта. Утром в среду рост составлял около 1,2%.

В среду издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм готова пойти на уступки протестующим и объявить полный отказ от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, из-за которых в городе последние три месяца не утихают протесты.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.