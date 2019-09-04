МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале дня уверенно растет к доллару и евро, европейская валюта опустилась до 73 рублей впервые с 23 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды снижается на 15 копеек – до 66,61 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 73,13 рубля (уже опускался до 73 рублей).

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,46% — до 58,53 доллара за баррель.