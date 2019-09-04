МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Акции ВТБ подскакивали почти на 8% после заявления его главы Андрея Костина о том, что в 2020 году банк сможет вернуться к выплате дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО, если не будет проблем с капиталом, следует из данных Московской биржи.

К 13.22 мск акции ВТБ поднимались на 6,2%, при этом ранее в ходе торгов рост достигал 7,8%. Индекс Мосбиржи растет на 0,69%.

Костин заявил, что в следующем году банк сможет вернуться к выплате дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО, если не будет проблем с капиталом. Что касается выплаты промежуточных дивидендов, по словам Костина, главный акционер, то есть государство, эту тему не поднимал. "Поэтому пока эту тему не обсуждали, будем обсуждать, посмотрим", — сказал глава ВТБ.

Ранее в среду руководитель "ФК Открытие" Михаил Задорнов сообщил в интервью РИА Новости, что представители этого банка осенью поднимут вопрос по выплате ВТБ промежуточных дивидендов. Доля "ФК Открытие" в ВТБ составляет 14,83% голосующих акций.