МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в среду днем поднимается на итогах голосования депутатов за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения законопроекта о переносе срока выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2171 доллара за фунт против 1,2084 доллара днем ранее.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1012 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0972 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 106,21 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 98,69 пункта.

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента — это открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. Законопроект, требующий от премьера просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий.

Поддерживает евро сильная статистика по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в августе, по окончательной оценке, вырос сильнее прогноза, лучше ожиданий оказались и индексы Франции и Германии. Поддерживала евро и коррекционная динамика после удешевления евро к доллару до минимума с мая 2017 года во вторник.

Позднее в ходе торгов еще ожидается статистика из США. Так, американский минторг сообщит данные по состоянию торгового баланса США в июле, а позднее будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.