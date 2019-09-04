МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс рубля усилил позиции к доллару и несколько сбавил темпы роста к евро, укрепляющемуся на международном валютном рынке форекс, также рублю оказывает поддержку дорожающая нефть, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.20 мск среды снижался на 32 копейки — до 66,44 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 73,19 рубля.

На международном валютном рынке форекс евро к доллару растет на 0,4% — до 1,1016 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,05% — до 58,87 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

На старте торгов евро пробил вниз отметку в 73 рубля впервые с 23 августа, однако днем на международном рынке форекс европейская валюта значительно укрепила свои позиции, что нашло отражение и в динамике пары евро-рубль.

В среду рубль и почти все валюты на развивающихся рынках демонстрируют заметное укрепление к доллару, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Американская валюта начала активно слабеть еще во вторник ближе к вечеру после выхода слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. В августе значение индекса впервые с августа 2016 года оказалось ниже ключевого уровня в 50 пунктов. Вышедшие данные мгновенно повысили потенциал дальнейшего снижения процентной ставки ФРС, оказав поддержку финансовым рынкам и давление на доллар", — комментирует он.

При этом участники рынка с радостью ухватились за возможность зафиксировать прибыль в американской валюте после ее активного роста в последние две недели (во вторник индекс доллара DXY достигал максимума с мая 2017 года), обращает внимание аналитик.

"Дополнительным поводом для улучшения настроений на глобальных площадках стала умеренная разрядка ситуации с Brexit в Великобритании, где несколько снизилась вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделки. Мы воспринимаем текущий всплеск оптимизма как временное явление, поскольку фундаментальные факторы риска (эскалация торговой войны, замедление мировой экономики, крайне высокий уровень геополитической неопределенности) никуда не исчезли", — комментируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

ПРОГНОЗЫ

До конца дня американской валюте остается надеяться, что ситуацию может изменить целый ряд выступлений официальных представителей ФРС, которые рынок услышит ближе к вечеру, отмечает Кравченко из "Велес Капитала".

"Так, еще накануне глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказывался против необходимости дальнейшего снижения ставки ФРС, указав на хорошее состояние американской экономики, однако высказывание не оказало поддержки доллару на фоне слабых статистических данных", — добавляет аналитик.

На горизонте ближайших месяцев рубль остается уязвимым, считают Евдокимова и Жирнов из Нордеа-банка.

"Краткосрочные перспективы рубля будут определяться и глобальными настроениями, и итогами заседания ЦБ в пятницу, где помимо ожидаемого снижения ставки ключевое значение будет иметь риторика регулятора и масштабы пересмотра официальных прогнозов", — говорит Дмитрий Полевой из РФПИ.