МОСКВА, 4 сент — Dow Jones. Акции европейских аэрокосмических компаний и производителей люксовых товаров уже три года доминируют в составе индекса EURO Stoxx 50 и, похоже, так и не утратили своей привлекательности для инвесторов.

Благодаря тому, что продукция французских компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Kering, Airbus SE и Safran SA пользуется сильным спросом за пределами родного рынка, их акции за последние три года выросли в цене более чем в два раза, в то время как ведущий индекс прибавил 11%.

Их успех во многом объясняется стратегией, от которой выиграли многие производители люксовых товаров и аэрокосмические фирмы: выход на развивающиеся рынки, особенно азиатские.

Больше остальных компаний из базы расчета Euro Stoxx 50 за последние три года выиграла люксовая группа Kering, которой принадлежат модные бренды Gucci и Balenciaga. За это время ее акции подскочили почти до 441 евро со 164 евро. Акции LVMH, материнской компании Louis Vuitton, показали схожую динамику и заняли в этом списке 3-е место.

Эти два производителя продукции класса люкс до сих пор пользовались расположением инвесторов благодаря своей способности наращивать выручку гораздо быстрее подъема европейского рынка, который оказался сдержанным. Это мнение Светы Рамачандран, управляющей фонда GAM Global Luxury Brands Fund в GAM Investments.

Основным локомотивом роста сектора люксовых товаров выступает Китай, средний класс в котором растет быстрыми темпами. По оценкам Рамачандран, сейчас на долю китайских граждан приходится треть мирового спроса на люксовые товары и две трети отраслевого роста.

В материковом Китае рынок люксовой продукции в этом году, предположительно, поднимется на 18%-20%, считает Bain Capital. Для сравнения, его рост в Европе, как прогнозируется, будет более умеренным и составит 1%-3%. В 2018 году реальный ВВП в ЕС увеличился всего на 2%, тогда как органический рост продаж LVMH и Kering достиг 11% и 29% соответственно. Их прибыль за 2018 год тоже увеличилась на двузначный процент, во многом благодаря спросу на их товары в Китае.

Результаты аэрокосмических компаний Airbus и Safran продемонстрировали аналогичную траекторию роста.

Акции Airbus за последние три года подорожали до 125 евро примерно с 52 евро, а бумаги производителя авиационных двигателей Safran выросли в цене более чем в два раза, преимущественно благодаря его операциям в Азии.

Эти две французские компании смогли бросить вызов скромному прогнозу и слабому экономическому росту в Европе благодаря удешевлению авиабилетов и продолжающемуся росту пассажиропотока, особенно из АТР.

Судая по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2017 году мировой показатель пассажиропотока впервые превысил 4 млрд человек, стимулируя повышение мирового спроса на самолеты. Как считает IATА, трафик продолжит расти, причем больше половины новых пассажиров до конца 2035 года обеспечит АТР. В это время дополнительные 1,8 млрд пассажиров в год будут перевезены из, в и внутри АТР.

Азиатско-Тихоокеанский регион уже стал для Airbus основным источником спроса: в 2018 году на долю АТР в выручке Airbus пришлось более 35%, тогда как в Европе компания получила около 18% своей выручки.

Рост Safran тоже в основном обеспечили крупные заказы клиентов за пределами Европы. Во время Парижского авиасалона в июне CFM International – СП General Electric Co. и Safran – заключило сделки на сумму 50,2 млрд долларов, причем значительная доля этого бизнеса приходится на Азию.

Впрочем, нет рынка без возможных проблем.

Очередное повышение американских пошлин на китайский импорт и последующее падение юаня, которое негативно сказалось на покупательской способности китайских клиентов, спровоцировали снижение акций люксовых компаний в августе, так как инвесторы начали учитывать в их цене опасения по поводу крупнейшего драйвера роста для этого сектора.

Однако Рамачандран не сильно переживает из-за этого влияния на люксовые бренды.

Она считает, что ослабление юаня может ударить по расходам китайцев за рубежом, но китайские покупатели просто будут больше тратить дома. В краткосрочной перспективе, на ее взгляд, могут пострадать бренды или продуктовые категории, сильно зависимые от китайских туристов, например часы. А LVMH и Kering, вероятно, будут лучше защищены, чем их менее крупные конкуренты, благодаря своим более крупным и диверсифицированных портфелям, добавила она.

Важнее то, что китайские граждане по-прежнему склонны тратить средства на премиальные кроссовки или сумки, невзирая на новости, утверждает Рамачандран. Учитывая размер этого пула клиентов, стремление китайского рынка покупать – это более надежный индикатор перспектив люксового сектора по всему миру, чем макроэкономические данные, убеждена она.

Частная инвестиционная фирма Bain Capital прогнозирует совокупные темпы годового роста мирового рынка люксовых товаров в период с 2019 по 2025 год на уровне 3%-5%. LVMH и Kering сейчас в хорошем положении и смогут продолжить опережать сектор, считает аналитик Citi Томас Шове.

"Лидеры цикла роста 2017-18 года в дальнейшем, вероятно, продолжат наращивать рыночную долю, что приведет к превосходящему росту прибыли на акцию и опережающей динамике акций", — пояснил он.

Что касается аэрокосмического сектора, Airbus и Safran, по всей видимости, сохранят свою привлекательность.

"Легко представить, что прибыль Airbus с 2018 по 2022 год вырастет более чем в два раза или около того", так как производство ее популярного лайнера A320 продолжает увеличиваться, а потери по широкофюзеляжному A350 в последнее время сокращаются, говорит аналитик Citi Чарльз Эрмитаж. Более того, денежный поток за это время, скорее всего, повысится в три раза благодаря росту прибыли, считает он.

Инвесторы уверены в Airbus и Safran в кратко- и среднесрочной перспективе, сказал Эрмитаж. При этом он видит более существенный потенциал роста в Airbus.

"На наш взгляд, в цене акций Airbus по-прежнему есть более значительная ценность, и мы ожидаем, что их доходность превзойдет доходность бумаг Safran", – указали аналитики Citi, хотя они ожидают выравнивания прибыли европейского авиастроительного гиганта после 2023 года.

И хотя перспективы некоторых акций выглядят более радужно, все четыре французских гиганта позиционированы для дальнейшего существенного роста на европейских рынках благодаря многообещающему усилению спроса в АТР.

— Авторы Olivia Bugault, olivia.bugault@dowjones.com, Cristina Roca, cristina.roca@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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