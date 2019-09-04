МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.43 мск индекс Dow Jones рос на 0,79% — до 26324,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 7957,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2931,1 пункта.

Индексы отыгрывают падение предыдущей торговой сессии на 1% после слабой статистики из США. Индекс деловой активности в промышленности США в августе снизился до трехлетнего минимума в 49,1%.

В среду настроение инвесторов несколько улучшили сильные данные из Китая. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост — до 51,7 пункта.

"Экономические данные из Китая компенсируют слабые производственные данные из США, опубликованные вчера, и уменьшают обеспокоенность относительно экономического спада", — прокомментировал агентству Рейтер директор по инвестициям в Liquid Strategies Шон Гибсон (Shawn Gibson).

После статистики из КНР активно растут, в частности, котировки акций технологических компаний, чье производство зависит от Китая. Так, бумаги Intel дорожают на 2,15%, Micron Technology — на 4,76%, поддерживая рост индекса NASDAQ.