МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Акции "Сургутнефтегаза" демонстрируют повышенную волатильность: после роста, отмечавшегося большую часть торговой сессии среды, они около 17.00 резко упали — почти на 7%, после чего продолжили колебания, переходя из минуса в плюс, свидетельствуют данные торгов.

К 17.52 мск обыкновенные акции нефтяной компании повышались на 0,2% — до 35,56 рубля, максимальная цена среды при этом равнялась 38,52 рубля (+8,5% к закрытию вторника), минимальная – 33,13 рубля (-6,7%). Префы снижаются на 0,1% — до 38 рублей, максимальная цена среды при этом равнялась 39,41 рубля (+3,6% к закрытию вторника), минимальная – 35,91 рубля (-5,6%).

Акции "Сургутнефтегаза" в среду бурно росли четвертый день подряд, отыгрывая новости об учреждении дочерней компании, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. За этот период обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" максимально поднимались на 45,2%, префы – на 24,2%.

Участники рынка предполагают, что создание дочерней структуры может быть связано с двумя причинами. Первое – компания решила эффективнее управлять свободными средствами, которые сейчас просто сохраняются в иностранной валюте. Второе — "Сургутнефтегаз" планирует выкуп своих акций с рынка.

В то же время главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский в своем обзоре в среду указал, что индекс-провайдер MSCI объявил о снижении веса обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в индексе Russia 10/40, и решение вступает в силу немедленно.

В бумагах "Сургутнефтегаза" продолжается торговля недавних новостей о создании дочерней структуры, которая будет заниматься инвестированием накопленных валютных резервов, прокомментировал РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Эмоциональная реакция рынка была связана с надеждами, что компания может запустить обратный выкуп акций, хотя перспективы такого действия не столь высокие из-за не столь высокой доли бумаг в свободном обращении. В любом случае, после бурного роста на рынке сложилось понимание того, что компания вновь подарила непрозрачную идею, польза которой для миноритарных акционеров не столь очевидная. Соответственно, бурный рост может смениться столь же бурной коррекцией вниз", — отметил аналитик.