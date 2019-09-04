МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс иены опускается к доллару в среду на фоне снижения спроса на надежные активы, инвесторы отыгрывают новости из КНР, Италии и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1029 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0972 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 106,27 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,48%, до 98,53 пункта.

Инвесторы отдают предпочтение более рисковым активам после ряда сообщений о стабилизации политической обстановки в Италии, Китае и Великобритании. Так, в среду стало известно, что ушедший ранее в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился возглавить правительство и представил главе государства его новый состав.

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента — это открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация с Brexit зашла в тупик: парламент страны против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Кроме того, власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Полный отказ от рассмотрения соответствующего законопроекта является первым и главным из пяти требований протестующих. При этом протестующие намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.

Курс евро при этом поддерживается статистикой по региону. Так, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в еврозоне, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,9 пункта с 51,5 пункта в июле.