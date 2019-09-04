МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 61,139 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 105,5755% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,29% годовых. Средневзвешенная цена составила 105,6044% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,29% годовых.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 28 августа, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 20 миллиардов рублей при совокупном спросе 151,8 миллиарда. Основная часть спроса на аукционах в минувшую среду пришлась на дебютное размещение нового выпуска ОФЗ с переменным купоном серии 24020 с погашением в июле 2022 года.

"Предложенный Минфином самый долгосрочный выпуск вызвал достаточно большой интерес со стороны инвесторов, объем спроса которых более чем в три раза превысил объем предложения. Эмитент, удовлетворив около 33% объема заявок, разместил предложенный выпуск практически в полном объеме. При этом облигации были размещены по доходности, которая была на 5 базисных пунктов ниже уровня вторичного рынка", — прокомментировал итоги последнего аукциона главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

С начала августа аукционы по размещению ОФЗ проходят при высоком спросе, который в 2,5-3,8 раза превышал предложение, ограниченное 20-25 миллиардами рублей, отметил Ермак. По его мнению, одной из главных причин высокого спроса является ожидаемое 6 сентября снижение ключевой ставки Банка России на 25 базисных пунктов.

На текущий момент Минфин РФ выполнил план размещения ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 300 миллиардов рублей, на 63,6%, разместив облигации на общую сумму 190,864 миллиарда рублей, подсчитал эксперт. При этом годовой план, который установлен на уровне 2,262 триллиона рублей, на данный момент выполнен на 70,4%.