МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос на фоне ощутимо (+4%) подорожавшей нефти, говорят трейдеры.

Позитивная динамика западных фондовых рынков поддержала рост российских акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,69%, до 2793,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,09%, до 1330,77 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Больший рост РТС объясняется падением доллара более чем на 50 копеек.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок в середине недели вырос на фоне позитивной конъюнктуры мировых торговых площадок. Основной тон при этом задавал скачок нефтяных котировок более чем на 4%, выше психологически значимой отметки 60 долларов за баррель сорта Brent.

Поддержку рынку нефти оказала позитивная статистика, которая ослабила опасения рынков по поводу возможного замедления роста мировой экономики. В частности, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост до 51,7 пункта. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Мировые фондовые рынки также выросли, задавая позитивный фон рынку акций РФ. Биржевые индексы Западной Европы и США вечером росли на 0,6-1,2%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены сегодня оказались акции ВТБ (+9,5%) после заявления его главы Андрея Костина о том, что в 2020 году банк сможет вернуться к выплате дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО, если не будет проблем с капиталом.

Акции "Сургутнефтегаза" взяли паузу после нескольких дней активного роста (-0,3% обыкновенные и +0,01% — префы).

Выросли в цене акции "Мечела" (+4,6%) на фоне заявлений Костина о том, что ВТБ допускает реструктуризацию долга "Мечела". Впрочем, надо изучить детали предложения компании и проконсультироваться с другими банками-кредиторами, добавил он.

Бумаги МТС подорожали на 2,7%, ЛСР – на 2,7%, Сбербанка — на 1,4%. Снизились в цене акции "Татнефти" (-0,8%), "Полюса" (-0,6%), "Алросы" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Тестирование индексом Мосбиржи отметки 2800 пунктов не принесло серьезных результатов, несмотря на сильный рост отдельных бумаг, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Завтра фон останется по-прежнему положительным для российского рынка, локально никаких серьезных негативных событий не ожидаем, потому прогнозируется рост индекса Мосбиржи в диапазоне 0,5-1% и плотный тест уровня сопротивления 2800 пунктов", — сказал он.

Завтра индекс Мосбиржи вполне может коррекционно вернуться в диапазон 2770-2780 пунктов, считает Константин Карпов из компании "БКС Брокер". Правда, второй день Восточного экономического форума и оптимистичная риторика не дадут сильно просесть российским акциям, отметил он.

"Поводом же для роста волатильности может стать статистика США по экспорту и импорту, которая обозначит прогресс или его отсутствие в попытке Трампа сократить 600-миллиардный дефицит торгового баланса США (в год). Рынок настраивается на дефицит за июль в размере 53,5 миллиарда долларов. Меньший дефицит поддержит доллар и окажет давление на сырье и рисковые активы. Российский рынок также рискует оказаться под ударом. Индекс РТС едва ли пройдет вверх сопротивление 1335 пунктов. Поддержкой ему может послужить уровень 1310 пунктов", — сказал Карпов.