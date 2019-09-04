МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, бумаги TCS Group Holding Plc подешевели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,39%, до 6,25 доллара, "Новатэка" — на 0,86%, до 198,5 долларов, "Лукойла" — на 1,56%, до 82,26 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 2,54%, до 7,04 доллара, "Газпром нефти" — на 1,99%, до 30,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,13%, до 25,05 доллара, "Северстали" — на 0,95%, до 14,88 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 21,8 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 9,75%, до 1,28 доллара после сообщения его главы Андрея Костина о том, что в 2020 году банк сможет вернуться к выплате дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО, если не будет проблем с капиталом.

Бумаги Сбербанка выросли в цене на 2,79%, до 13,98 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 0,11%, до 18,38 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 1,47%, до 13,09 доллара, "Ленты" — на 1,65%, до 3,38 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 3,31%, до 3,62 доллара.