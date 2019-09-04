МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в среду закрылись ростом после новостей из Италии, Великобритании и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% — до 7315 пунктов, французский CAC 40 — на 1,21%, до 5532,07 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 12025,17 пункта.

Участники торгов более склонны к риску на фоне позитивных политических новостей. Так, в среду стало известно, что ушедший ранее в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился возглавить правительство и представил главе государства его новый состав.

"Это очень явное свидетельство того, что рынки воспринимают новое правительство с оптимизмом, по крайней мере, когда дело доходит до бюджетной политики и взаимодействия с Европейской комиссией", — отметил глава макроисследований Unicredit Марко Валли (Marco Valli).

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента — это открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация с Brexit зашла в тупик: парламент страны против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Кроме того, власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Полный отказ от рассмотрения соответствующего законопроекта является первым и главным из пяти требований протестующих. При этом протестующие намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.