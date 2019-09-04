МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple планирует выпустить облигации на 7 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times.

"В среду Apple провела продажу облигаций, вернувшись на рынок впервые с 2017 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что по словам людей, знакомых с ситуацией, Apple должен выпустить облигации с пятью различными сроками погашения.

Букраннерами корпорации выступают Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. В настоящее время Apple является одним из мировых лидеров в области инноваций, выпуская iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Четыре программных платформы Apple — iOS, macOS, watchOS и tvOS — обеспечивают работу всех устройств Apple и предоставляют пользователям сервисы, включая App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud и другие.