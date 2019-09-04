ВАШИНГТОН, 4 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии продемонстрировали позитивную динамику, свидетельствуют данные бирж.

Индексы приступили к активному росту после публикации статистики из Китая, ослабившей опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,88% — до 26347,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,29%, до 7975,914 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2937,31 пункта.

Индексы отыгрывают падение предыдущей торговой сессии на 1% во вторник после слабой статистики из США. Индекс деловой активности в промышленности США в августе снизился до трехлетнего минимума в 49,1%.

Настроение инвесторов улучшилось благодаря сильным статданным из Китая. Согласно деловому изданию Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост — до 51,7 пункта.