ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Долями РФПИ и АФК "Система" в ритейлере "Детский мир" интересуются в основном российские инвесторы, рассказал журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев, отказавшись назвать интересантов.

"Я не буду их (инвесторов — ред.) пока уточнять. Они сделали свои предложения, посмотрим… Мы пока не решили, будем продавать, или нет. Это в основном российские инвесторы", — сказал Дмитриев, добавив, что хорошая дивидендная политика компании обеспечивается тем, что компания очень устойчива в финансовом плане.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

В ноябре 2018 года основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков говорил, что корпорация принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", и сделка может состояться в начале 2019 года. Однако в феврале текущего года он заявил, что "Система" может и не продавать свою долю в ритейлере, поскольку компания хорошо развивается.