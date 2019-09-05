ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. АФК "Система" пока не рассматривает возможность делистинга компании МТС с Нью-йоркской биржи, сообщил журналистам основной бенефициар холдинга Владимир Евтушенков.

"Ничего не горит, когда будет принято, тогда будет принято", — сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, когда будет принято решение о возможном делистинга МТС с биржи в Нью-Йорке.