ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. АФК "Система" может к концу года рассмотреть возможность возврата к прежней дивидендной политике, сообщил журналистам основной бенефициар компании Владимир Евтушенков.

"Обсуждаем, думаю, к концу года", — сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, когда компания может вернуться к прежней политике выплаты дивидендов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.