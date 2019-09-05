ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. АФК "Система" уже не планирует продавать свою долю в "Детском мире", заявил журналистам основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ.

"Вы знаете, продается все, кроме чести и совести, поэтому, учитывая, что этот вопрос уже как бы с запахом, поэтому ничего уже не планируем, развиваем и развиваем. Случится вдруг — вы узнаете первыми", — сказал Евтушенков.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

В ноябре 2018 года Евтушенков говорил, что корпорация принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", и сделка может состояться в начале 2019 года. Однако в феврале текущего года он заявил, что "Система" может и не продавать свою долю в ритейлере, поскольку компания хорошо развивается.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.