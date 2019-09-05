ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Право выкупа своих долгов у банков с дисконтом вызовет волну неплатежей, такие идеи надо сначала обсуждать с банковским сообществом, заявил журналистами глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги. Уточнялось, что министерство при этом еще не решило, целесообразна ли такая процедура и выступать ли с соответствующей законодательной инициативой.

"Я знаю об этой инициативе из прессы, и для меня она показалась странной. В банковских правилах, в писаных и неписаных, существуют железные нормы — никогда не продавать долг своему должнику, потому что это вызовет волну неплатежей. Если должник сможет взять кредит, 30 дней по нему не платить, а потом с дисконтом его выкупить, ну, вы представляете, что будет. Боюсь, это приведёт к переоценке всех рисков", — прокомментировал Греф инициативу Минэкономразвития.

"Такие вещи, прежде чем предлагать, нужно, конечно, серьезно обсуждать с банковским сообществом", — подчеркнул он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.