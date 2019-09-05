ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк пока не налаживал диалог с властями Украины по поводу продажи своей "дочки", но видит перспективы и готов к продаже, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там, собственно, субъект только-только возник, правительство только сформировано, поэтому мы пока этой темой не занимались", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Греф добавил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. "Мы готовы к продаже", — заключил глава Сбербанка.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.