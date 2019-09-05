БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен /ПРАЙМ/. Компания Evison Holdings Ltd. отказалась в четверг в арбитражном суде Амурской области от иска к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Подконтрольная инвестфонду Baring Vostok компания Evison Holdings в обоснование своих исковых требований заявляла, что совет директоров "Восточного" не был корректно сформирован, так что его решения ничтожны. Evison просил признать недействительными решения совета директоров от 4 июля и 22 июля.

"В связи с тем что банк признал не членами совета директоров Арутюнова, Бабурина и Ушакову мы отказываемся от иска. Как мы понимаем, 1 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров, должен быть избран новый совет директоров",- пояснил РИА Новости адвокат Evison Павел Дарницын.

"Суд принимает отказ от иска, прекращает производство по делу", — сказала судья Наталья Заноза.

Акционеры "Восточного" 28 июня избрали новый совет директоров. В него вошли девять человек: от "Финвижн" (мажоритарный акционер "Восточного") — ее бенефициар Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов; от Baring Vostok — менеджер по инвестициям Дмитрий Бабурин, директор по международным правовым вопросам Яна Арутюнова и миноритарные акционеры банка "Восточный" Григорий Жданов и Марина Ушакова; а также два независимых директора, номинированных "Финвижн", — Алексей Калинин и Светлана Труханович.

При этом Арутюнова, Бабурин и Ушакова отзывали свое согласие на избрание в совет, но были избраны против своей воли, поэтому Baring Vostok считает избрание совета нелегитимным. Из прежнего состава в совет не вошли независимый директор Николай Варма и три представителя Baring: основатель фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин — в СИЗО.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств.