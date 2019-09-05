ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Списания долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках передачи соответствующих кредитов в Промсвязьбанк быть не может, есть целых ряд альтернатив, в том числе капитализация предприятия за счет облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Конечно, списания быть не может, это беспрецедентно и в мировой практике, на что мы обратили внимание. И сейчас есть целый ряд возможных альтернатив, в том числе капитализация предприятий за счет федеральных ценных бумаг", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

В июле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Он предложил списать 600-700 миллиардов рублей долгов российскому ОПК.

В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил тогда, что речь идет об описанной в законе о гособоронзаказе схеме частичного списания кредитов в пределах созданных банками резервов в рамках их передачи в Промсвязьбанк.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.