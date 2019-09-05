ПЕКИН, 5 сен /ПРАЙМ/. Основные индексы китайских фондовых бирж после открытия торгов в четверг демонстрируют активный рост на фоне новостей о договоренности США и Китая провести новый раунд торговых переговоров в начале октября, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,28% — до 2995,41 пункта по состоянию на 10.22 (5.22 мск). Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 10.22 (5.22 мск) индекс вырос на 1,41%- до 9837,33 пункта.

Министерство коммерции Китая в четверг утром сообщило, что вице-премьер КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, стороны условились провести 13-й раунд переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.