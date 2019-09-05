ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. АФК "Система" рассматривает вход в новые проекты, но пока не готова говорить о конкретных планах, сообщил РИА Новости основной владелец холдинга Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Да нет, понимаете, рассматривается огромное количество всевозможных, начиная от стартапов до уже развитых проектов", — сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли АФК войти в новые для себя бизнесы.

"Конечно, планируем что-то, а что конкретно — пока не скажем", — добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.