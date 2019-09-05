ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Китайская Huawei примет участие в тендере Минкомсвязи РФпо закупке 360 тысяч устройств с операционной системой "Аврора", ведомство в середине сентября обсудит этот вопрос и другие на встрече с китайскими коллегами, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Восточного экономического форума.

"У нас есть объективная потребность для проведения переписи закупить 360 тысяч устройств. Одним из условий тендера документации является то, что закупаемые устройства должны быть оборудованы ОС "Аврора". И Huawei как заинтересованная компания будет участвовать в тендере… И победитель тендера эти устройства поставит", — сказал он.

"Мы очень надеемся, что Huawei как компания достойная по цене/качеству, очень достойная, сможет быть победителем. Сейчас наша с партнерами ключевая задача — выйти за пределы одной поставки, пусть и очень крупной, на рынок РФ", — добавил он.

По словам Мамонова, в сентябре в Москве пройдет встреча с представителями министерства промышленности и IT Китая. "Мы точно это будем обсуждать в сентябре с нашими китайскими партнерами. Я как сопредседатель рабочей группы по ИКТ, далее Максим Алексеевич Акимов — как сопредседатель рабочей группы по подготовке встречи глав правительств. В проект повестки встречи непосредственно Медведева и китайского коллеги этот вопрос, конечно, внесем. Как гипотеза, что мы можем вместе обсудить, с учетом систем безопасности ОС "Аврора", потенциальными потребителями системы являются госслужащие стран БРИКС и России и Китая", — рассказал он.

Встреча рабочей группы по ИКТ пройдет 13-15 сентября, а рабочей группы по подготовке встречи глав правительств — чуть позже. "В этом году они проходят в Москве, встреча глав правительств — в Санкт-Петербурге", — добавил Мамонов.

"С выходом на потребительский рынок сложнее. Любая ОС живет за счет экосистемы вокруг себя, приложений и магазинов приложений. Большинство китайских разработок, дублирующих глобальные (Weibo, Wechat), уже существуют в понятной для китайцев экосистеме, поэтому их перенос на "Аврору" спорный, и мы это понимаем. Возможно, по результатам тестирования в этом году, которые пройдут в лабораториях в Китае и России, нашим китайским партнерам настолько понравится "Аврор"а, что они сами выступят с инициативой дополнительного ее применения", — отметил Мамонов.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.