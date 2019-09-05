МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рубль повышается к доллару и евро на фоне возросшего спроса на рисковые активы на фоне роста надежд на продолжение торговых переговоров между США и Китаем, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 14 копеек — до 66,08 рубля, курс евро — на 19 копеек — до 72,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,35% — до 60,49 доллара за баррель по марке Brent.