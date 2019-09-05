МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Резкий рост стоимости акций "Сургутнефтегаза" в последние дни был вызван действиями спекулянтов, возможный выкуп акций компании ее новой "дочкой" — это их домыслы, заявил агентству Рейтер глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

"Сургутнефтегаз" 30 августа объявил о создании дочерней структуры ООО "Рион", которая займется вложениями в ценные бумаги. Эта новость вызвала бурный рост обыкновенных акций нефтекомпании, который на пике (4 сентября) достигал 45%. Эксперты объяснили такую динамику ожиданиями, что "Сургутнефтегаз" будет эффективнее управлять свободными средствами, которые сейчас просто сохраняются в иностранной валюте, и, возможно, планирует выкуп своих акций с рынка.

"Многие компании сейчас создают дочерние общества. Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций… продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают… У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять…. И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять", — сказал Богданов в ответ на вопрос агентства о том, была ли создана компания "Рион" с целью инвестиций в ценные бумаги "Сургутнефтегаза".

По его оценке, бурный рост акций в последние дни — это "спекулятивная торговля".