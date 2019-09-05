МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в плюсе в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,96% — до 2985,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 1651,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,02% — до 26515,53 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 2,12% — до 21085,94 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,82% — до 2004,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,92%, до 6613,2 пункта.

В центре внимания инвесторов оказалось заявление министерства коммерции Китая о договоренности Вашингтона и Пекина провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон. Данное решение подержало надежды рынков на достижение соглашения между США и КНР, которое положит конец продолжительному торговому конфликту между сторонами.

Участники торгов также обратили внимание на заявления властей Китая о том, что снижение нормы обязательных резервов для банков будут осуществляться "своевременно". Экономист Minsheng Bank Вэнь Бин (Wen Bin), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что у центробанка Китая есть возможность для снижения нормы обязательных резервов для банков, и это необходимо сделать. "Китайские инвестиции и потребление находятся под давлением. Необходимо снизить норму обязательных резервов для всех банков, чтобы поддержать реальную экономику", — отметил эксперт.