МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг в основном поднимаются на новостях о переговорах по торговле между США и КНР, при этом британский FTSE 100 снижается на технических факторах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4% — до 7281,75 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,84%, до 5578,55 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 12115,68 пункта.

Поддерживает мировые торги заявления министерства коммерции Китая о том, что Вашингтон и Пекин условились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

"Основная динамика рынка поддерживается объявлением о встрече высокопоставленных представителей Китая и США. Но эта тенденция не является устойчивым переходом к рисковым настроениям, поскольку пока конкретики вокруг этого нет, и инвесторы хотят посмотреть, будет ли встреча и какой будет у нее результат", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного менеджера Prime Partners Франсуа Савари (Francois Savary).

Британский FTSE 100 при этом снижается, поскольку акции ряда компаний индекса торгуются без дивидендов, пишет агентство, и среди этих фирм — Glencore и BHP, чьи акции дешевеют на 1,8% и 3,3% соответственно.