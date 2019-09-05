МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем продолжил расти третий день подряд против доллара и шестой день — против евро на фоне выхода в плюс нефтяных котировок — в район отметки 61 доллар за баррель (+0,5%), отмечают трейдеры.

Рост большинства мировых фондовых площадок сигнализирует о сохранении спроса на рисковые активы, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.54 мск снижался на 24 копейки до 65,98 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 73 рублей, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — РОСТ НА АППЕТИТЕ К РИСКУ

Рубль днем рос против доллара и евро на фоне активизации спроса на рисковые активы в условиях снижения риска эскалации американо-китайской торговой войны.

Вице-премьер Китая Лю Хэ провел в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября. Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти в сентябре. Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, 1 сентября стороны ввели новые пошлины.

Рынок нефти после утреннего снижения вышел днем в плюс — в район отметки 61 доллара за баррель сорта Brent. Поддержку рынку нефти оказал общий рост спроса на риск на фоне новостей по торговому конфликту США и КНР. Они компенсировали давление на нефтяные котировки со стороны данных о сокращении запасов нефти всего на 401 тысячу баррелей после сокращения на 11 миллионов баррелей неделей ранее. Эксперты оценивают снижение запасов в 2,5 миллиона баррелей, данные минэнерго США выйдут позднее вечером.

Мировые фондовые рынки также преимущественно растут, задавая позитивный фон для рубля. Биржевые индексы Западной Европы и американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,9-1,2%.

В итоге, доллар и евро снижались днем на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется в районе отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая сохранение довольно неплохой глобальной динамики, сегодня рынок предпринял попытку пройти ниже отметки 66 рублей за доллар, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Впрочем, многое будет зависеть от позиционирования локальных участников и компаний, поскольку внутри РФ доминирующим мнением, по нашим ощущениям, по-прежнему является возможность дальнейшего ослабления российской валюты. Поэтому для более устойчивого положения рубля потребуется переосмысление и среди локальных инвесторов. Глобально, судя по динамике ОФЗ/ставок, а также сохранению устойчиво-позитивной чистой спекулятивной позиции по рублю, иностранцы свою веру в РФ сохраняют", — добавил он.

Запланированный на начало октября очередной раунд переговоров между США и Китаем снижает вероятность очередных витков эскалации торговой войны на горизонте одного месяца, рассуждает Татьяна Евдокимова из Нордеа банка. Параллельно 12 сентября и 18 сентября будут проходить заседания ЕЦБ и ФРС, от которых рынки ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики, добавила она.

"Поддержка для рынков от глобальных финансовых регуляторов на фоне затишья по торговой войне может создать повод для локального оптимизма. На этом фоне курс может вернуться из коридора 66-67 рублей за доллар, где он провел большую часть второй половины августа, в коридор 65-66 рублей на горизонте ближайшего месяца. Для евро есть потенциал снижения к отметке 72 рубля. В то же время мы по-прежнему воспринимаем текущий оптимизм как довольно ограниченный по времени, так как итоги торговых переговоров уже не раз разочаровывали рынки", — добавила Евдокимова.