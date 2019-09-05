МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются на фоне новостей о переговорах США и Китая, а также после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.12 мск индекс Dow Jones рос на 1,62% — до 26781,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,62%, до 8106,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,4%, до 2978,8 пункта.

Инвесторы оценивают новости о том, что вице-премьер Китая Лю Хэ провел утром в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, стороны договорились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября. Ожидание инвесторами переговоров между странами поддерживает настроения на рынках.

"Возобновление торговых переговоров добавляет энтузиазм по поводу того, что может идти работа о некоторой договоренности, например, откладывании пошлин на какое-то время", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардийо (Peter Cardillo).

Влияет на торги и внутренняя статистика. Так, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 195 тысяч к июлю, ожидался рост только на 148 тысяч. Лучше ожиданий оказалась и статистика Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) — так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 56,4% с июльского уровня в 53,7%, ожидался рост до 54%.