МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Золото дешевеет в четверг вечером на 2% на преобладании рисковых настроений на рынке и фиксации прибыли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 31,75 доллара, или на 2,02%, — до 1528,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 3,48% — до 18,867 доллара за унцию.

Инвесторы более склонны к риску в четверг на фоне новостей относительно торгового конфликта США и КНР. Ранее в четверг минкоммерции КНР сообщило, что Пекин и Вашингтон договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Участники торгов также фиксируют прибыль после того, как цена на золото подскочила до максимума за 6 лет днем ранее.

"Тот факт, что они (США и Китай) согласились возобновить переговоры, вероятно, немного снизил спрос на золото. Мы видели, что золото достигло 1577 долларов, поэтому сегодня его цена снижается, что может быть фиксацией прибыли", — отметил директор Metals Focus Филип Ньюмэн (Philip Newman), чье мнение приводит агентство Рейтер.