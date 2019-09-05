МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к иене в четверг вечером после позитивных новостей о торговом конфликте США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск курс доллара к иене поднимался до 106,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,38 иены. Курс евро к доллару рос до 1,104 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1033 доллара за евро, Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 98,34 пункта.

Участники торгов продолжают отдавать предпочтение рисковым активам и отказываются от более надежных, к которым относится и японская валюта. Оптимизм инвесторов поддерживается позитивными новостями о течении торгового конфликта США и КНР.

Так, ранее в четверг министерство коммерции Китая сообщило, что Вашингтон и Пекин договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Cтратег BMO Capital Markets Стивен Галло (Stephen Gallo), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что согласие на проведение переговоров обеими сторонами было объявлено с целью ослабления напряжения на рынке.