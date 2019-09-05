МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вечером растерял часть дневного роста, свидетельствуют данные торгов. Эксперты связывают это с заседанием ЦБ РФ в пятницу, по итогам которого ожидается очередное снижение ключевой ставки.

При этом нефтяные котировки усилили рост – нефть Brent вечером дорожает более чем на 2,5%, закрепляясь выше отметки 62 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижался на 13 копеек — до 66,10 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 72,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар максимально снижался до 65,89 рубля, евро — до 72,74 рубля.

РОСТ НА АППЕТИТЕ К РИСКУ

Поддержку "черному золоту" в четверг оказали данные минэнерго США о снижении запасов нефти в стране за неделю на 4,771 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 423 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 2,488 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,4 миллиона баррелей в день, сократившись на 100 тысяч баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также снизились.

Аппетит к риску на рынках поддерживают и надежды на разрешение торгового конфликта между США и Китаем. Вице-премьер Китая Лю Хэ провел в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торговых переговоров в Вашингтоне в начале октября.

На этом фоне рубль в четверг дорожал к доллару и евро, но к закрытию сбавил темпы роста в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Большинство аналитиков полагают, что она будет понижена на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых.

В итоге доллар и евро снижались вечером на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти поднялась в район 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После решения по ключевой ставке аналитики традиционного ждут комментариев ЦБ по дальнейшей монетарной политике.

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" предполагает, что регулятор после снижения ставки до 7% годовых, по всей видимости, сохранит акцент на инфляционных рисках, связанных с бюджетной политикой.

"В частности, мы не исключаем, что ускорение расходов бюджета со второго полугодия и неопределенность в отношении расходования ликвидной части ФНБ могут вынудить ЦБ сделать паузу в изменении ключевой ставки на уровне 7% годовых", — говорит он.

Снижение ключевой ставки Центробанка на 0,25 процентного пункта уже почти полностью заложено в текущих котировках рубля, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Однако возможные сигналы российского регулятора о дальнейшем поступательном смягчении монетарной политики на фоне замедления инфляции способны притормозить укрепление рубля. Вероятно, до конца недели курс будет консолидироваться вокруг уровня 66 рублей за доллар или умеренно сдавать позиции. Евро, скорее всего, останется в коридоре 72,7-73,2 рубля", — добавил он.