МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам вслед за нефтью и рублем, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,49% — до 2807,06 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1337,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.08 мск снижался на 9 копеек – до 66,13 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 72,97 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,94% — до 61,88 доллара за баррель.

"Рынок акций Московской биржи после бурного роста в течение недели стабилизировался, но день все равно прошел в плюс… Инвесторы охотнее ведут торговые операции после появления информации о грядущих торговых переговорах США и Китая, которые планируется провести в октябре. В течение дня демонстрируют рост нефтяные котировки", — комментирует генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции АФК "Система" (+3,61%) пользовались спросом на дивидендных ожиданиях.

Также среди лидеров роста – акции "Интер РАО" (3,88%), депозитарные расписки X5 (2,59%), акции ОГК-2 (2,29%), "Алросы" (1,85%), префы "Ростелекома" (1,83%), а также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 1,63%, префы – на 1,26%), акции "Северстали" (1,52%) и акции "Лукойла" (1,37%).

Акции "Сургутнефтегаза" коррекционно снизились после бурного роста в предыдущие несколько дней. К закрытию торгов обыкновенные акции нефтяной компании снизились на 4,93% — до 33,65 рубля, префы — на 5,04%, до 36,14 рубля.

Акции "Сургутнефтегаза" ранее активно росли, отыгрывая новость от 30 августа об учреждении дочерней компании, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. За этот период обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" максимально поднимались более чем на 45%, префы – более чем на 20%.

Среди лидеров падения – акции Polymetal (-2,34%), "Полюса" (-2,29%), ВТБ (-2,1%), "Сафмар финансовые инвестиции" (-1.36%), "Мосэнерго" (-0,99%).

ПРОГНОЗЫ

"Быки" пытаются создать плацдарм, который позволит им продолжить восходящую динамику и предпринять попытку обновить исторические максимумы, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В конце недели торговля на Московской бирже пройдет в диапазоне 2770-2820 пунктов, считает Хохрин из "Иволга Капитал".

"Стоит готовиться к обновлению исторических максимумов по индексу Мосбиржи, небольшая передышка и консолидация на текущих уровнях выглядит вполне логично. Нового максимума по индексу стоит ожидать с выходом цены акций "Газпрома" из текущего бокового тренда выше 240 рублей. Вполне вероятно, что и цена акций Сбербанка может протестировать аналогичный уровень 240 рублей", — говорит Ярослав Кабаков из "Финама".