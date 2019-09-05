МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,06%, до 6,32 доллара, "Новатэка" — на 0,76%, до 200 долларов, "Лукойла" — на 0,97%, до 83,06 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,48%, до 7,07 доллара, "Газпром нефти" — на 0,97%, до 31,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,04%, до 24,79 доллара, "Северстали" — увеличилась на 1,28%, до 15,07 доллара, НЛМК — на 0,64%, до 21,94 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,4%, до 1,26 доллара. Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,9%, до 14,24 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 0,98%, до 18,2 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,15%, до 12,94 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,44%, до 3,4 доллара. Бумаги АФК "Система" на дивидендных ожиданиях подорожали на 3,2%, до 3,74 доллара.