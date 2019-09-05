МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в четверг закрылись преимущественно в "зеленой зоне" на росте рисковых настроений, британский FTSE 100 снизился на усилении национальной валюты, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55% — до 7270,97 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,11%, до 5593,37 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 12129,89 пункта.

Участники торгов в четверг склонны к риску после новостей по торговому конфликту США и КНР. Так, ранее в четверг министерство коммерции Китая сообщило, что Вашингтон и Пекин договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Давление на британский индекс оказал рост курса национальной валюты. Фунт значительно вырос после того, как в среду вечером палата общин Великобритании приняла законопроект, который обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. Дорогая национальная валюта традиционно негативно отражается на стоимости акций экспортеров, так как это снижает их доход в местной валюте.

Кроме того, давление на FTSE 100 оказывают технические факторы. Акции ряда компаний индекса торгуются без дивидендов, среди этих фирм — Glencore и BHP, чьи акции подешевели на 1,4% и 3,1% соответственно.

Аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что сейчас на рынках очень мало устойчивых тенденций, "только большое количество краткосрочных и неопределенных".