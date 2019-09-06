МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании новых торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 2990,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1654,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,59%, до 26672,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2010,17 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,63%, до 21221,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6647,5 пункта.

Трейдеры продолжают с оптимизмом отыгрывать сделанные в четверг заявления министерства коммерции Китая о том, что Вашингтон и Пекин условились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Дополнительным фактором поддержки для японского рынка является ослабление иены к доллару на фоне улучшения рисковых настроений. "Поддержку японскому рынку оказывает рост на биржах США и снижение курса иены к доллару", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Monex Inc. Тосиюки Канаямы (Toshiyuki Kanayama). Курс доллара к иене к текущему моменту растет до 106,97 иены за доллар со 106,92 иены.