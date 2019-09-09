МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс евро стабилен по отношению к доллару в понедельник утром в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) и решений регулятора относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.00 мск курс евро к доллару остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1027 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом снижается до 106,85 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,04%, до 98,43 пункта.

Трейдеры воздерживаются от активных действий с евро в начале недели в ожидании заседания ЕЦБ 12 сентября. Эксперты не исключают, что регулятор может снизить процентную ставку по депозитам, которая и так уже отрицательная, и объявить о дополнительных мерах поддержки экономики еврозоны.

"ЕЦБ является важнейшим фактором для рынков на этой неделе", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Эттрилл (Ray Attrill).