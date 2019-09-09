МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно положительной динамикой на фоне решений центробанка Китая по монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84% — до 3024,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,91%, до 1689,21 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,03% — до 26681,4 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,56%, до 21318,42 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,52% — до 2019,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6648 пунктов.

Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу после закрытия торгов объявил, что с 16 сентября снизит на 50 базисных пунктов нормы обязательных резервов для финансовых учреждений. Регулятор заявил, что объем высвобождающейся ликвидности составит 900 миллиардов юаней (около 127 миллиардов долларов). Эта мера, по оценкам китайского центробанка, должна стать поддержкой для экономики на фоне нового витка обострения торговой войны с США.

В то же время оптимизм ограничила неоднозначная статистика из КНР. Согласно официальным данным, экспорт Китая в августе снизился на 1% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 2%. При этом импорт сократился на 5,6%, хотя эксперты ждали более сильного снижения — на 6%.

"Данные по торговле из Китая разочаровали инвесторов в выходные после объявления о новых мерах в области монетарной политики", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.