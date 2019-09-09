МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок понизился, несмотря на дорожающую в район месячных максимумов нефть, говорят трейдеры.

Противоречивая динамика западных фондовых рынков и снижение курса доллара против рубля оказывают давление на рублевые цены российских акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2786,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1340,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Большее снижение индекса Мосбиржи объясняется падением доллара более чем на 20 копеек.

ВНЕШНЯЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Российский фондовый рынок в начале недели продемонстрировал неуверенную динамику, несмотря на уверенный рост рынка нефти, превышавший вечером 2% — в район 63 долларов за баррель — к максимумам более, чем за месяц.

Поддержку рынку нефти оказали сообщения о намерении Саудовской Аравии сохранить приверженность соглашению ОПЕК+ о снижении объёмов нефтедобычи после назначения новым главой министерства энергетики сына короля — принца Абдель Азиза бен Сальман Аль Сауда. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.

Мировые фондовые рынки демонстрировали в понедельник разнонаправленную динамику в пределах 0,7%. Возросшие надежды на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США отчасти компенсировались негативными корпоративными новостями по европейским авиакомпаниям. Так, Air France может купить испытывающую финансовые трудности Aigle Azur. Пилоты British Airways объявили о забастовке 9 и 10 сентября.

В лидерах снижения цены сегодня оказались префы "Сургутнефтегаза" (-2,6%), акции "Норникеля" (-1,6%), "Новатэка" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), Polymetal (-1,3%).

Выросли в цене ГДР "Эн+ Групп" (+2,5%), "Мечела" (+2%), "Аэрофлота" (+1,8%), НЛМК (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наиболее вероятен сценарий, при котором завтра индекс Мосбиржи останется в узком диапазоне консолидации 2765-2815 пунктов, поскольку локальная перекупленность индекса не позволяет ему расти дальше без консолидации, а сильных драйверов для дальнейшего роста пока нет, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"После завершения консолидации на российском рынке индекс Мосбиржи пойдет на уровень нового исторического максимума около 2850 пунктов. За счет крепости рубля индекс РТС будет вести себя немного лучше и после консолидации в диапазоне 1330-1350 пунктов, способен отправиться выше вслед за индексом Мосбиржи", — добавил он.

Учитывая проявленную сегодня российским фондовым рынком слабость, можно ожидать, что уровни поддержки около 2777 пунктов по индексу Мосбиржи и 1337 по РТС в ближайшие дни не устоят, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

В таком случае следующей целью для снижения индекса Мосбиржи может стать уровень 2750 пунктов, для индекса РТС — отметка 1328 пунктов, добавил он.