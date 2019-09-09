МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые биржи в понедельник закрылись в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,69% — до 7232,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 5588,95 пункта, немецкий DAX вырос на 0,27%, до 12224,39 пункта.

Давление на британский индекс FTSE 100 оказывает усиление фунта. Более дорогая национальная валюта традиционно уменьшает доходы компаний-экспортеров. Фунт дорожает по отношению к доллару до 1,2349 доллара за фунт после публикации статданных, свидетельствующих о росте промпроизводства в регионе.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится на текущей неделе, 12 сентября. Эксперты ожидают ослабления монетарной политики.

"Риторика спикеров ЕЦБ подсказывает, что рынки могут переоценивать размер пакета стимулирующих мер регулятора", — отметили аналитики Morgan Stanley в заметке, которую цитирует агентство Рейтер.

Поддержку немецкому DAX оказывают новости из региона. Так, ранее в понедельник, СМИ сообщили, что Германия рассматривает возможность создания "теневого бюджета", который позволит Берлину увеличить государственные инвестиции.