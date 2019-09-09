МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple опровергла обвинения China Labour Watch в нарушении законов Китая, касающихся условий труда работников, сообщает телеканал CNN.

"В понедельник Apple Inc решительно выступила против большинства претензий, заявив, что "большинство обвинений являются ложными", — говорится в сообщении.

В воскресение China Labour Watch опубликовал отчет, в котором утверждалось, что на заводе Foxconn сотрудники были вынуждены работать сверхурочно без дополнительных бонусов. Однако Apple заявила, что за сверхурочную работу сотрудники получали надлежащую компенсацию.

Кроме того, отмечается, что американская компания нарушила закон в отношении количества временных работников. Apple подтвердила, что их количество составляет в настоящее время 50% от рабочей силы компании, хотя, согласно, китайскому законодательству, количество не должно превышать 10%. Apple отметила, что все нарушения будут немедленно исправлены.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.