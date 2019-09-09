ВАШИНГТОН, 9 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику, что связано с одной стороны с позитивными ожиданиями по дальнейшему смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а с другой – с опасениями рецессии.

На закрытии Нью-Йоркской биржи в понедельник в 16.00 по местному времени (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,16% — до 26840,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,21%, до 8114,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 2977,79 пункта.

Инвесторы ожидают, что на ближайшем заседании ФРС США смягчит монетарную политику, что будет способствовать росту экономики.

С другой стороны, инвесторы негативно отреагировали на комментарий по торговому противостоянию с Китаем министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил, что в переговорном процессе с КНР "теряется прогресс". В свою очередь отсутствие перспективы договоренностей между двумя крупнейшими мировыми экономиками — существенный негативный фактор для сваливания глобального рынка в рецессию, о чем в частности ранее предупреждал в своем прогнозе МВФ.

Кроме того, волнения на рынках относительно рисков замедления экономики США вызваны внутренними статданными по рынку труда, которые были опубликованы в пятницу.