МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе иене и евро, поднимается, трейдеры оценивают макростатистику по Китаю, продолжая ожидать от мировых ЦБ меры стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.36 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1035 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1046 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,37 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,23 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 98,43 пункта.

На текущей и следующей неделях запланированы заседания крупнейших центробанков — ЕЦБ (12 сентября), Банка Англии (19 сентября) и Федеральной резервной системы (ФРС) США (17-18 сентября). Аналитики ожидают, что ЕЦБ и Федрезерв примут меры по ослаблению монетарной политики — в частности, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%, а ФРС понизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта с текущих 2-2,25%.

Участники торгов также оценивают статистику по Китаю. Внимание трейдеров привлек тот факт, что цены производителей в августе в годовом выражении упали самыми высокими темпами с августа 2016 года. Хотя сам индикатор был лучше прогнозов — уменьшение составило 0,8% при прогнозе снижения на 0,9% — статистика оказала давление на торги в Азии и Европе.

Если фондовые рынки снижаются из-за ослабления спроса на рисковые активы в связи с опасениями вокруг Китая, то на валютном рынке слабеет интерес к иене и швейцарскому франку, которые традиционно считаются более безопасными активами.

"За последние 24 часа произошел сдвиг в сторону более устойчивых к риску и подверженных мерам по стимулированию экономики валютам. Но этот этап похож на временное затишье после потока хороших новостей прошлой недели. Мы находимся в режиме ожидания", — цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).