МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка перешли к активному росту и возглавили лидерство среди "голубых фишек" Мосбиржи после подтверждения главой банка Германом Грефом на встрече с президентом России Владимиром Путиным планов банка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году, следует из динамики торгов Московской биржи.
К 14.59 мск привилегированные акции Сбербанка поднимались на 1,91%, обыкновенные акции – на 1,75%, при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,17%.
До заявлений главы банка префы снижались примерно на 0,1%, обыкновенные акции — примерно на 0,2%.
Греф на встрече с Путиным во вторник подтвердил планы крупнейшего российского банка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году, отметив, что в настоящее время кризисный период заканчивается, капитал банка прирастает.
https://1prime.ru/Financial_market/20190910/830311813.html