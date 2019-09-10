МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка перешли к активному росту и возглавили лидерство среди "голубых фишек" Мосбиржи после подтверждения главой банка Германом Грефом на встрече с президентом России Владимиром Путиным планов банка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 14.59 мск привилегированные акции Сбербанка поднимались на 1,91%, обыкновенные акции – на 1,75%, при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,17%.

До заявлений главы банка префы снижались примерно на 0,1%, обыкновенные акции — примерно на 0,2%.

Греф на встрече с Путиным во вторник подтвердил планы крупнейшего российского банка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году, отметив, что в настоящее время кризисный период заканчивается, капитал банка прирастает.